В Британии выявили ещё две мутации коронавируса

Лондон. 10 февраля. Kazakhstan Today -В Великобритании специалисты обнаружили две новые мутации коронавируса, одна из которых вызывает беспокойство учёных, передает Kazakhstan Today.





Новый штамм SARS-CoV-2 был выявлен в Бристоле.

Не исключается, что эта вариация вируса, получившая название Е484К, может распространяться с большей скоростью, а также "сопротивляться" действию вакцин, пишет Life.ru

Ещё одна разновидность коронавируса была зафиксирована в Ливерпуле. В данный момент она относится к группе "изучаемых вариантов". Тем не менее исследователи заявили, что варианты обоих вирусов имеют сходство с "южноафриканским" штаммом, хотя не имеют к нему отношения.

Всего в стране было выявлено 76 случаев заражения бристольским и ливерпульским штаммами. При этом в службе общественного здравоохранения Англии (PHE) заявили о наличии "высокой степени уверенности в том, что вакцины от коронавируса будут защищать от этих вариантов".

На сегодняшний день в Британии обнаружены четыре вариации вируса, относящиеся к "вызывающим беспокойство".

Напомним, мутировавшая разновидность коронавируса впервые была обнаружена в Британии в середине декабря 2020 года. Штамм распространяется с большей скоростью, а премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон даже назвал его более смертоносным. При этом в ВОЗ заявили, что повышенная летальность может быть обусловлена перегрузкой системы здравоохранения.





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