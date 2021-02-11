Вышло новое постановление санврача Атырауской области

Атырау. 10 февраля. Kazakhstan Today - Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области №3 от 9 февраля 2021 года, передает Kazakhstan Today.

В регионе разрешена деятельность объектов культуры, театров, кинотеатров с заполняемостью не более 20% от числа посадочных мест.

Не менее 60% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора переводится на "дистанционную" форму работы.

Разрешена работа ЦОНов в субботний день с 09.00 до 13.00.

Разрешена деятельность объектов общественного питания на объектах образования.

Увеличено время работы торговых домов и ТРЦ, продовольственных и непродовольственных рынков с 09.00 до 20.00.

Увеличено время работы объектов общественного питания с 08.00 до 24.00, без проведения коллективных мероприятий, при заполняемости до 50%, но не более 50 мест.

Разрешена работа сауны, СПА-центров, бассейн в субботние дни с 07.00 до 22.00.

По состоянию на 23.59 9 февраля в Казахстане зарегистрировано 198 086 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1053 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 198 086 случаев, из них в Атырауской области - 16 541 (+49).

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