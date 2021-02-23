Вакцинация в Казахстане идет по запланированному графику - Минздрав

Нур-Султан. 22 февраля. Kazakhstan Today - Вакцинация в Казахстане идет по запланированному графику, сообщил вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов, передает Kazakhstan Today.

Вакцинация в Казахстане идет по запланированному графику", - сказал главный государственный санитарный врач РК.

Сегодня Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, с интервалом в 21 день после получения первой прививки, привились второй дозой вакцины "Спутник V". Прививки им сделали в городской поликлинике №6 города Нур-Султан.

Призываю всех сделать себе прививку от коронавирусной инфекции. Это абсолютно безболезненно и безопасно. Перед вакцинацией проводится обязательный медосмотр на противопоказания, после прививки человек 30 минут находится под наблюдением врача. После получения полного курса двухдозной вакцины, я чувствую себя защищенным", - отметил Киясов.

Он напомнил, что основная цель профилактических прививок - выработка коллективного иммунитета. Вакцинация от COVID-19, по его словам, является единственным и эффективным способом борьбы с распространением опасной инфекции и альтернативой введению жестких ограничений.

Отметим, "Спутник V" прошла успешную регистрацию в Казахстане 12 февраля, после чего груз был распределен в крупные хабы Единого дистрибьютора "СК-Фармация", в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Актобе, и оттуда доставлен во все регионы республики. В данное время производство вакцины, эффективность которой по предварительным данным составляет порядка 96%, налажено на базе Карагандинского фармацевтического комплекса: в феврале - 90 тыс. доз, в марте - 150 тыс. доз, с апреля по июнь - ежемесячно по 600 тыс. доз.

На первом этапе будут вакцинированы медработники, персонал инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, а также других профилей. По состоянию на 21 февраля "Спутник V" получили 19 764 медицинских работника. Неблагоприятных реакций выявлено не было. На втором этапе - с марта текущего года - педагоги и сотрудники силовых структур, с апреля - студенты и с мая - оставшийся контингент по мере достаточности объемов вакцины.

К вакцинации допускаются только совершеннолетние граждане Республики Казахстан, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке. Перед проведением прививки прививаемое лицо подписывает добровольное информированное согласие или отказ на проведение профилактических прививок в письменном виде", - добавил в заключение главный санврач.

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