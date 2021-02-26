В СКО смягчают карантин

Петропавловск. 25 февраля. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Северо-Казахстанской области внес изменения в постановление об ограничительных мерах в регионе, передает Kazakhstan Today.

В мечетях области разрешается проведение намаза (бес намаз), коллективного богослужения, при заполняемости до 30%, но не более 100 человек, за исключением жума намаза. Проведение жума намаза разрешить только в сельской местности, в мечетях, мощностью до 150 человек, не более 25% заполняемости.

Разрешается деятельность объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 50 человек), библиотек, музеев.

Разрешается деятельность ТРЦ, торговых центров и торговых домов (с наполняемостью не более 30%, не менее 4 квадратных метров на одного посетителя. Режим работы с 10.00 до 00.00.

Разрешается деятельность крытых вещевых рынков, крытых рынков непродовольственных товаров, крытых строительных рынков с режимом работы с 09.00 до 20.00 (с наполняемостью не более 30%, не менее 4 квадратных метров на одного посетителя).

Разрешается деятельность общественных бань, саун, с наполняемостью не более 50%, но не более 50 человек, не менее 4 квадратных метров на одного посетителя. Режим работы с 09.00 до 00.00. Разрешается деятельность бассейнов (в индивидуальном формате, из расчета не менее 5 квадратных метров зеркала воды на одного посетителя, с наполняемостью не более 50 человек.

Разрешается деятельность объектов общественного питания (с обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек, за исключением членов одной семьи) при заполняемости до 50%, но не более 50 мест с запретом на проведение коллективных и развлекательных мероприятий. Режим работы с 07.00 до 00.00.

Не менее 50% сотрудников государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных компаний, иных организаций продолжают работать в дистанционном формате.

Разрешается движение междугородних/межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов).

Разрешается деятельность театров с заполняемостью не более 30% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий с установлением режима работы с 09.00 до 00.00.

Постановление вступает в силу в ноль часов 28 февраля.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

24 февраля стало известно о смягчении карантина в Акмолинской области.

По состоянию на 23.59 24 февраля в Казахстане зарегистрировано 210 357 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 795 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 210 357 случаев, из них в СКО - 12 207 (+30).

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