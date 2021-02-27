Столичные школьники и студенты перейдут на комбинированное обучение

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова подписала новое постановление от 26 февраля 2021 года "Об ограничительных и карантинных мерах в городе Нур-Султан", передает Kazakhstan Today.

Остаются под запретом проведение и участие в массовых мероприятиях, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и др.), митингах, шествиях, сходах и другие; посещение бильярдных, караоке, боулинг-центров, батутов, компьютерных клубов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовых и роликовых катков, за исключением расположенных в спортивных объектах.

В обычном режиме смогут работать практически все объекты здравоохранения, финансового рынка, общественного питания, магазины, базары, ТРЦ, бизнес-центры, парки, аттракционы, бани, сауны, салоны красоты и так далее.

Объекты образования независимо от форм собственности в текущем учебном году будут работать в режиме комбинированного обучения (70% предметов - в традиционном формате, 30% - дистанционно) для учащихся 1-5 классов общеобразовательных школ, для учащихся 1-7 классов международных школ, для выпускных классов общеобразовательных (9 и 11 классы) и международных школ (10 и 12 классы), работа которых допускается при комплектации до 15 детей в классе, строго по заявлению родителей.

При регистрации случаев COVID-19 на объектах образования будет осуществлен переход на дистанционное обучение либо закрытие на карантин объекта.

Студенты первых курсов вузов и колледжей будут учиться в режиме комбинированного обучения (70% предметов - в традиционном формате, 30% - дистанционно).

При регистрации одного случая заболевания COVID-19 среди студентов или работников, посещающих вузы/колледжи будут закрыты на карантин факультеты/отделения до завершения инкубационного периода.

Постановление вступает в силу с 1 марта.

По состоянию на 23.59 25 февраля в Казахстане зарегистрировано 211 212 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 855 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 211 212 случаев, из них в Нур-Султане - 24 824 (+135).

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