Алматы на пороге "желтой" зоны: горожан просят не посещать места скопления людей

Алматы. 26 февраля. Kazakhstan Today - О том, зачем казахстанцам вакцинироваться от коронавируса, будет ли она эффективна, рассказала эпидемиолог, заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова, Kazakhstan Today.

Эпидемиологическая ситуация, несмотря на предшествующую стабильность, находится на пороге "желтой" зоны. За прошедшие сутки в Алматы выявлено 110 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. По структуре заражения 43% случаев являются результатом посещения общественных мест", - заявила Калыкова.

Учитывая резкое похолодание, прирост, по ее словам, пришелся именно на места скопления людей.

По возрасту заболевших изменений нет - основная масса приходится на лица возрастных категорий 21-30 лет и 40-49 лет. Горожан убедительно призываем по возможности не посещать места скопления людей, учитывая и тот факт, что с учетом резкого снижения температуры увеличиваются риски распространения, то только COVID-19, но и респираторных инфекций, ОРВИ, грипп", - обратилась эпидемиолог к алматинцам.

Специалист подробно остановилась на процедуре разработки вакцины и ее безопасности и эффективности.

Вакцины разрабатывались по тем же технологиям, которые изучались десятилетиями. Конечно, это новый для нас вирус, и говорить о том, как он будет реагировать на иммунитет, сформированный той или иной вакциной, мы пока можем только теоретически. На сегодняшний день серьезных неблагоприятных проявлений после иммунизации среди привитых против КВИ в Алматы не зарегистрировано. Если говорить о вакцине "Спутник V", то, по мнению ученых, ее эффективность составляет почти 92%. Также разработчики вакцины подчеркивают, что она на 100% защищает от среднего и тяжелого течения COVID-19", - рассказала Калыкова.

Он отметила, что следует различать естественный иммунитет, возникающий у тех, кто перенес заболевание, и иммунитет, сформировавшийся после прививки.

Другими словами, при естественной инфекции вирус проникает через дыхательные пути. А основные органы иммунной системы находятся, скажем, так, во внутренней среде. Этим обстоятельством давно пользуются все возбудители респираторных инфекций. А при вакцинации вирусные антигены вводятся в кровь и предъявляются иммунной системе непосредственно", - объяснила она.

Специалист подчеркнула, что "даже если прививка не защитит на 100% при встрече с патогеном, такой пациент будет иметь огромное преимущество перед тем, кто не был вакцинирован".

Асель Калыкова также рассказала об электронном паспорте вакцинации.

Электронный паспорт вакцинации - это медицинская история вакцинации человека. В данный момент его разработка находится на стадии завершения. Электронный паспорт вакцинации будет доступен в мобильном приложении eGovMobile непосредственно после прохождения процедуры вакцинации. В ЭПВ будут содержаться сведения о гражданине, о виде вакцины, которую он получил, этапность процедуры проведения вакцинации, а также наблюдения в поствакцинационный период", - разъяснила эпидемиолог, отметив, что ЭПВ - это цифровой аналог уже существующей "прививочного паспорта".

Кроме того, специалист порекомендовала соблюдать масочный режим и другие превентивные меры и в условиях поэтапной вакцинации.

Маска, даже немедицинская, - весьма эффективное средство защиты. Она уменьшает дистанцию. Маски необходимы в случае бессимптомного заражения, когда человек не знает о заболевании. Именно после того как было выявлено, что передача инфекции бессимптомными носителями могла стать причиной распространения COVID-19 по всему миру, ВОЗ рекомендовала всем без исключения носить маски", - заключила эпидемиолог.

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