Фонд цифровых инициатив ЕАБР обновил приложение "Путешествую без COVID-19"

Москва. 26 февраля. Kazakhstan Today - Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР) выпустил новую версию приложения "Путешествую без COVID-19", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-центр ЕАБР, теперь в приложении реализована функция семейного доступа, позволяющая использовать одно устройство с установленной программой нескольким лицам, включая несовершеннолетних детей. Кроме того, в "Путешествую без COVID-19" доступен расширенный список лабораторий, где можно пройти ПЦР-тестирование. Также изменения внесены в режим проверяющего: сканер теперь включается в разделе "Профиль".

Расширяется и география использования приложения. 24 февраля Кыргызстан присоединился к проекту "Путешествую без COVID-19". На сегодня к платформе подключились две государственные лаборатории страны.

В настоящее время приложением могут воспользоваться граждане Армении, Беларуси, России и Кыргызстана. "Путешествую без COVID-19" позволяет пользователю найти ближайшие лаборатории, где можно сдать анализ на COVID-19, получить результат теста на экране своего смартфона в виде QR-кода.

По состоянию на 26 февраля приложение установили более 85 000 пользователей, около 40 000 получили результаты в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19" и воспользовались им в своих путешествиях.

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