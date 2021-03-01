В Карагандинской области смягчат карантин

Караганда. 28 февраля. Kazakhstan Today - Согласно постановлениям главного государственного санитарного врача РК №7 от 26 февраля и № =9 от 27 февраля на территории Карагандинской области постановлением №5 от 28 февраля 2021 года вводятся ослабления ограничительных мер, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в областном департаменте санэпидконтроля, с 1 марта разрешается:

- работа цирков до 30% заполняемости, с рассадкой зрителей через 2 посадочных места по длине ряда в шахматном порядке с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

- работа бильярдных клубов до 30% заполняемости;

- работа детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях) до 30% заполняемости, но не более 50 человек;

- проведение "жума намаза" до 30% заполняемости, из расчета 4 квадратных метра на 1 человека, с соблюдением шахматной рассадки,

- проведение спортивных мероприятий со зрителями до 20% заполняемости, с соблюдением шахматной рассадки, без организации питания;

- проведение поминок на всех объектах общественного питания до 30% заполняемости, но не более 50 человек.

Разрешается обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с численностью до 300 учащихся, до 15 человек в классе. Также с 1 марта разрешается комбинированное обучение в общеобразовательных школах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - с 1 по 7 классы включительно.

Также разрешено комбинированное обучение в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение соцдистанции, обучение по принципу 1 класс - 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности с соблюдением всех саннорм).

Со второго семестра разрешается штатное обучение для студентов I курсов колледжей и вузов.

За минувшие сутки в Казахстане выявлен 791 случай коронавируса и 58 случаев пневмонии. Общее число заболевших - 24 977.

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