В ЗКО смягчают карантин

Уральск. 1 марта. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач ЗКО подписал новое постановление от 1 марта 2021 года, которым внес изменения в постановление от 8 февраля "Об ограничительных карантинных мерах на территории Западно-Казахстанской области", передает Kazakhstan Today.

В третьей четверти 2020-2021 учебного года разрешается:

- обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;

- с 1 марта комбинированное обучение в общеобразовательных школах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - с 1 по 7 классы включительно;

- комбинированное обучение в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы):70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс - 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима);

- индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения;

- разрешение со второго семестра штатного обучения для cтудентов I курсов колледжей и вузов в режиме комбинированного обучения (70% предметов - в традиционном формате, 30% - дистанционно).

Продовольственным и непродовольственным крытым рынкам разрешено работать с 09.00 до 17.00 при соблюдении санэпидтребований.

Торговые дома и центры работают (заполняемостью не более 30% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 квадратных метров на 1 посетителя) по установленному графику.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

Ранее в МОН разъяснили формат комбинированного обучения в 1-5 классах.

По состоянию на 23.59 28 февраля в Казахстане зарегистрирован 213 431 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 622 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтвержден 213 431 случай, из них в ЗКО - 13 008 (+35).

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