Как проходит вакцинация медработников в Алматы

Алматы. 4 марта. Kazakhstan Today - Заместитель руководителя управления общественного здоровья города Алматы Лаура Мырзагали рассказала о ходе вакцинации против коронавирусной инфекции медработников, передает Kazakhstan Today.

1 февраля в наши поликлиники было доставлено 1750 доз препарата "Спутник V". Именно столько медицинских работников получили прививки на 1-м этапе. Те, кто был отстранен по медицинским показаниям, прививаются после разрешения врачей. Самоотвод мы получили от троих сотрудников", - напомнила Лаура Мырзагали.

22 февраля началась ревакцинация, которая продолжается по сей день.

Второй компонент получили 1379 сотрудников. 1 марта в Алматы доставлено еще 10 800 доз противовирусной вакцины и начался второй этап. К 15 поликлиникам добавились еще 24 медорганизации. Таким образом, во втором этапе участвуют 39 поликлиник. Сейчас прививки получают медицинские работники из "зоны риска". До сегодняшнего дня вакцинированы уже 380 человек", - сообщила она.

Также спикер призвала продолжить соблюдение карантинных мер, особенно с учетом перехода города Алматы в "желтую" зону.

К сожалению, эпидемиологическая ситуация у нас из "зеленой" зоны переместилась в "желтую". Поэтому еще раз хотелось бы напомнить о необходимости соблюдения карантинных правил и норм - носить маски, ради собственного здоровья не посещать места массового скопления людей, держать социальную дистанцию. Давайте вместе сделаем так, чтобы Алматы был в "зеленой" зоне и мы скорее избавились от угрозы коронавируса", - обратилась к алматинцам Лаура Мырзагали.

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