Токаев: победить вирус можно только через вакцинацию

Нур-Султан. 11 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев беречь свое здоровье и отметил, что победить коронавирус можно только через вакцинацию, передает Kazakhstan Today.

За это время Казахстан, как и весь мир, прошел через многие трудности. Государство приняло решительные меры для защиты жизни и здоровья граждан. В период ЧП люди, оставшиеся без источника дохода, получили финансовую и другую помощь. Благодаря единству, взаимной поддержке мы смогли преодолеть наиболее острую фазу пандемии. Но эта коварная болезнь все еще несет большую угрозу. Окончательно победить вирус можно только через вакцинацию. Призываю всех соотечественников беречь себя и окружающих", - написал глава государства в Твиттере.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства