Токаев: победить вирус можно только через вакцинацию

Токаев напомнил, что ровно год назад, 11 марта 2020 года, Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии.
За это время Казахстан, как и весь мир, прошел через многие трудности. Государство приняло решительные меры для защиты жизни и здоровья граждан. В период ЧП люди, оставшиеся без источника дохода, получили финансовую и другую помощь. Благодаря единству, взаимной поддержке мы смогли преодолеть наиболее острую фазу пандемии. Но эта коварная болезнь все еще несет большую угрозу. Окончательно победить вирус можно только через вакцинацию. Призываю всех соотечественников беречь себя и окружающих", - написал глава государства в Твиттере.
Напомним, первые случаи коронавируса выявили в Казахстане 13 марта 2020 года. На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 220 770 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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