В Алматы в ближайшие выходные общественный транспорт не будет работать

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе и в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на предстоящих выходных, то есть 13 и 14 марта 2021 года, работа общественного транспорта, в том числе и метрополитена, будет приостановлена. Работа будет возобновлена в понедельник, 15 марта, в 06.00 в плановом режиме", - сообщили в управлении городской мобильности.
Напомним: 10 марта Нур-Султан и Алматы перешли в "красную" зону по распространению коронавируса. В мегаполисе вновь усиливают карантинные меры.
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