Еще две страны приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

Правительство Нидерландов заявило, что приостановит использование вакцины до 29 марта. Представители здравоохранения Ирландии рекомендовали приостановить использование вакцины против COVID-19. Приостановка была рекомендована в качестве меры предосторожности после сообщений о возможных побочных эффектах.
Как сообщалось ранее, первыми от применения препарата отказались в Австрии. Там после вакцинации одна женщина скончалась, а у другой развилась тромбоэмболия легочной артерии - закупорка сосуда оторвавшимся тромбом. Затем временно приостановили вакцинацию в Дании, Норвегии и Исландии, пишет РБК.
Кроме того, использование вакцины AstraZeneca приостановили Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия. Позднее одну партию препарата запретила также Италия.
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