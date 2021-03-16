Еще две страны приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

Нур-Султан. 15 марта. Kazakhstan Today - Нидерланды и Ирландия присоединились к ряду стран, приостановивших использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщает Deutsche Welle , передает Kazakhstan Today.

Правительство Нидерландов заявило, что приостановит использование вакцины до 29 марта. Представители здравоохранения Ирландии рекомендовали приостановить использование вакцины против COVID-19. Приостановка была рекомендована в качестве меры предосторожности после сообщений о возможных побочных эффектах.

Как сообщалось ранее, первыми от применения препарата отказались в Австрии . Там после вакцинации одна женщина скончалась, а у другой развилась тромбоэмболия легочной артерии - закупорка сосуда оторвавшимся тромбом. Затем временно приостановили вакцинацию в Дании, Норвегии и Исландии, пишет РБК.

Кроме того, использование вакцины AstraZeneca приостановили Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия. Позднее одну партию препарата запретила также Италия.

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