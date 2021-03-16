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Еще две страны приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

15.03.2021 6157
Еще две страны приостанавливают использование вакцины AstraZeneca
Нур-Султан. 15 марта. Kazakhstan Today - Нидерланды и Ирландия присоединились к ряду стран, приостановивших использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщает Deutsche Welle, передает Kazakhstan Today.
 
Правительство Нидерландов заявило, что приостановит использование вакцины до 29 марта. Представители здравоохранения Ирландии рекомендовали приостановить использование вакцины против COVID-19. Приостановка была рекомендована в качестве меры предосторожности после сообщений о возможных побочных эффектах.
 
Как сообщалось ранее, первыми от применения препарата отказались в Австрии. Там после вакцинации одна женщина скончалась, а у другой развилась тромбоэмболия легочной артерии - закупорка сосуда оторвавшимся тромбом. Затем временно приостановили вакцинацию в Дании, Норвегии и Исландии, пишет РБК. 
 
Кроме того, использование вакцины AstraZeneca приостановили Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия. Позднее одну партию препарата запретила также Италия.
 

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