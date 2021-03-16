Бекшин рассказал, в каком случае в Алматы введут локдаун

Алматы. 15 марта. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин в ходе онлайн-брифинга рассказал о принимаемых ограничительных мерах и заявил, что мегаполис могут закрыть на локдаун, если ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться, передает Kazakhstan Today.

Бекшин напомнил, что с 10 марта Алматы находится в "красной" зоне по распространению коронавируса. По словам главы ДСЭК, рост заболеваемости начался 3 марта.

Если 3 марта у нас был зафиксирован 121 случай заражений коронавирусом, то 12 марта эта цифра выросла до 360. Заболеваемость растет, однако ограничительные меры показывают результат. Уже с субботы мы видим отрицательную динамику роста. Если в пятницу было 360 новых случаев, то в субботу цифра опустилась до 342, а в воскресенье - до 297", - сказал Бекшин.

Главсанврач Алматы отметил, что принимаемые ограничительные меры показывают свою эффективность, поэтому снимать их пока не собираются.

Мы не должны допустить того, чтобы все койки в больницах у нас были заняты. Как видите по цифрам, эффективность мер есть. Нам нужно дальше продолжать эту работу. Если даже 350 человек госпитализировать будем в сутки, будем закрывать город на локдаун. То есть уже не ограничивать, а останавливать целые отрасли. Мы не должны этого допустить", - заявил спикер.

Нам нужно сейчас полностью обсудить, какие еще дополнительные меры принимать. Провели два раунда обсуждений со всеми общественными организациями и госорганами. Будем принимать дополнительные меры, которые позволят нам стабилизировать ситуацию и выйти из красной зоны. Сегодня эти обсуждения продолжим", - сказал Бекшин.





Главсанврач городав добавил, что в рамках ограничительных мер в Алматы общественный транспорт не будет работать по выходным до тех пор, пока не снизится рост заболеваемости коронавирусом.

С начала пандемии в Алматы было выявлено 27 703 случая коронавируса.

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