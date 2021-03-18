Глава государства отметил значительное снижение эпиднастороженности граждан

Алматы. 17 марта. Kazakhstan Today - Под председательством Касым-Жомарта Токаева в режиме видеоконференцсвязи состоялось совещание по вопросам дальнейшего развития Алматы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, среди приоритетных задач президент обозначил обеспечение занятости населения, что особенно актуально в условиях пандемии.

В текущий сложный период наша главная задача заключается в том, чтобы не допустить резкого роста безработицы, массового сокращения рабочих мест и снижения доходов населения. В то же время для поддержания деловой активности весьма важно стимулировать бизнес", - считает он.

Большое внимание в выступлении было уделено социальной сфере. В частности, Касым-Жомарт Токаев отметил важность оказания поддержки людям с ограниченными возможностями и создания для них максимально благоприятной среды. Президент подчеркнул, что этот вопрос является одним из приоритетов в социальной сфере.

Глава государства указал на низкую эффективность работы властей города и ответственных структур в этом направлении. Акимату поручено разработать план мероприятий по обеспечению нуждающихся реабилитационным оборудованием, а также привести социальные и другие места в соответствие со стандартами.





Президент дал акимату поручение разработать план поэтапного снижения дефицита мест в школах и детских садах, напомнив о необходимости широкого использования возможностей государственно-частного партнерства в реализации таких проектов.

В прошлом году было возведено всего две новые школы. Рядом с пятью школами построены пристройки. Количество мест увеличилось всего на 4 тысячи. Кроме того, открыто всего 4 детских сада на 670 мест. Для города с двумя миллионами жителей этого недостаточно", - заявил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также остановился на непростой ситуации в сфере здравоохранения города. По его словам, на фоне концентрации усилий на борьбу с коронавирусом в тень ушли другие наболевшие вопросы.

Приходится констатировать, что граждане не удовлетворены качеством медицинских услуг. Ребром стоит и вопрос с нехваткой медицинских кадров. Проблема не решается годами. Наиболее остро она проявилась в условиях режима ЧП. Городу необходимо около 300 врачей. Это очень много. Если такое положение в Алматы, то что говорить об отдаленных регионах. Ситуация усугубляется кадровой чехардой в управлении здравоохранения города. Там были коррупционные нарушения. Во всяком случае, стабильности в управлении здравоохранения не было. Акимату нужно предметно заняться решением этих вопросов", - сказал глава государства.

Кроме того, президент остановился на нестабильной эпидемиологической ситуации, отметив значительное снижение эпиднастороженности граждан, потери бдительности со стороны горожан и бизнеса.

В очередной раз призываю сограждан не терять выдержки, соблюдать все санитарные нормы, поддержать массовую вакцинацию от коронавируса. Правительство и акиматы должны быть готовы к массовой вакцинации. Мы дали ей старт 1 февраля. Однако на данный момент полностью провакцинированных граждан чуть более 19 тысяч. По плану же мы должны вакцинировать более 6 миллионов человек. Если не хватает собственных производственных мощностей и поставок вакцины из России, нужно выходить на рынок и импортировать требуемый объем. Без достижения коллективного иммунитета нам не побороть болезнь и не восстановить экономику. Поручаю Правительству активизировать данную работу. Буду держать данный вопрос на контроле. Еще раз обращаюсь к гражданам: нужно положительно относиться к вакцинации, другого выхода нет", - заявил глава государства.

По состоянию на 23.59 16 марта в Казахстане подтверждено 226 767 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1082 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 226 767 случаев, из них в городе Алматы - 28 307 (+307).

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