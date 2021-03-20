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В Грузии скончалась медсестра, впавшая в кому после вакцины AstraZeneca

19.03.2021 13879
ТБИЛИСИ. 19 МАРТА - 27-летняя медсестра Меги Бакрадзе, попавшая в реанимацию после вакцинации от коронавируса, скончалась в больнице города Ахалцих на юге Грузии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Примерно через полчаса после введения препарата компании AstraZeneca, у 27-летней медсестры, предположительно, развился анафилактический шок. Накануне вечером на реанимобиле ее доставили в Тбилиси, пишет портал "Новости Грузия".
 
Согласно информации, предусмотренное протоколом лечение не принесло положительных результатов. Пациентка оставалась в критическом состоянии, несколько раз врачам приходилось восстанавливать работу сердца. 
 
Агентство по регулированию Минздрава Грузии начало расследование инцидента. Проверки проходят, в том числе, в ахалцихской клинике.
 
Вакцинация от COVID-19 началась в Грузии 15 марта. На данном этапе привиты более 2,7 тысячи медицинских работников.
 
По решению Минздрава, препарат AstraZeneca продолжат использовать для вакцинации медперсонала от коронавируса, несмотря на зафиксированный в Ахалцихе случай.
 
Решение принято с учетом выводов Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Накануне регулятор завершил расследование, начатое на фоне сообщений о появлении тромбов у привившихся препаратом AstraZeneca. В заключительном отчете говорилось, что данная вакцина безопасна и эффективна, а преимущества от ее использования перевешивают риски.
 
Напомним, 18 марта медсестра одной из клиник грузинского города Ахалцихе впала в кому через несколько минут после вакцинации от коронавируса препаратом от компании AstraZeneca.
 

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