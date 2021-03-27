В Алматы потоки пациентов с коронавирусом разделяют в зависимости от течения болезни

АЛМАТЫ. 26 МАРТА - На заседании оперативного штаба по противодействию КВИ под председательством акима Алматы Бакытжана Сагинтаева с участием министра здравоохранения Алексея Цоя рассмотрен системный подход по эшелонированию ковидных стационаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе совещания заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров сообщил, что для повышения качества медицинских услуг внедрен принцип разделения всех стационаров по степени тяжести пациентов - эшелонирование.

В первом эшелоне задействовано пять стационаров, рассчитанные на 2480 койко-мест, в резерве имеется 250 мест. Во втором эшелоне числится 15 стационаров, рассчитанных на 890 койко-мест, в резерве 985 койко-мест. В третьем эшелоне находятся восемь стационаров, рассчитанных на 1630 мест, в резерве 776 койко-мест.

По словам заместителя акима, на сегодня подготовлено 28 ковидных клиник мощностью 7011 койко-мест и 250 реанимационных. Задействовано 5000 инфекционных и 220 реанимационных коек. Кроме того, введен в эксплуатацию филиал Городской инфекционной больницы на РВ-90, построено две новые модульные клиники, с общей коечной мощностью 1080 коек. Такой коечный фонд предполагает до 500 госпитализаций в сутки.

В настоящее время на передовой в инфекционных стационарах работает около 2000 медработников, в резерве находятся 2758 медицинских работников.

В рамках модернизации медучреждений принята и реализуется общегородская программа обеспечения клиник централизованными системами подачи медицинского кислорода. Цель - 100% оснащение кислородом 16 клиник города. За 2020 год шесть клиник полностью оснащены кислородом, в текущем году еще в 10 клиниках будут установлены кислородные станции", - проинформировали в пресс-службе акима Алматы.

Бабакумаров подчеркнул, что с целью снижения смертности внедрена работа мультидисциплинарных бригад. Для централизации контроля над всеми реанимациями города создан Центр анестезиологии и реаниматологии, а также мобильная бригада анестезиологов и реаниматологов для быстрого реагирования.

Для решения задачи, поставленной главой государства, принят общегородской проект по снижению кадрового дефицита в медицинских организациях города Алматы. В 2021 году планируется обеспечить целевой заказ на подготовку 120 врачей по программам резидентуры по специальностям "Анестезиология и реаниматология", "Врач общей практики", "Невропатолог детский и взрослый" и другим остродефицитным специальностям за счет местного бюджета", - добавили в акимате.

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