Алматинская область перешла в "красную" зону по распространению COVID-19

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 апреля, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Алматинская, Атырауская, Актюбинская и Западно-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: город Шымкент и Карагандинская область.
В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
По состоянию на 23.59 31 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 246 854 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста.
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