ТАЛДЫКОРГАН. 1 АПРЕЛЯ - Алматинская область перешла в "красную" зону по распространению COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 апреля, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Алматинская, Атырауская, Актюбинская и Западно-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: город Шымкент и Карагандинская область.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.





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