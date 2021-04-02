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Алматинская область перешла в "красную" зону по распространению COVID-19

01.04.2021 12529
Алматинская область перешла в "красную" зону по распространению COVID-19
ТАЛДЫКОРГАН. 1 АПРЕЛЯ - Алматинская область перешла в "красную" зону по распространению COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 апреля, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Алматинская, Атырауская, Актюбинская и Западно-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: город Шымкент и Карагандинская область.
 
В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

 

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