Массовая вакцинация в Алматы: в апреле ожидается поставка 250 тыс. доз вакцины от COVID-19

АЛМАТЫ. 2 АПРЕЛЯ - Представитель управления общественного здоровья города Алматы, руководитель Центра телемедицины Лаура Мырзагали в ходе онлайн-брифинга рассказала о ходе вакцинации от коронавируса в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вчера мы получили 14 900 доз вакцины первый компонет и также получили второй компонент. Вакцинация сегодня началась в 56 прививочных пунктах (16 частных и 40 государственных)", - сказала Лаура Мырзагали.

Он сообщила, что в данный момент продолжается вакцинация медработников, полицейских, учителей, соцработников.

Массовая вакцинация начнется в апреле, когда поставят около 250 тыс. доз вакцины ", - уточнила спикер.

При этом, по ее словам, желающие получить вакцину, уже сейчас могут обратиться в поликлинику.

Пункты вакцинации будут также открываться в ТРЦ, школах и на рынках. Для этого сейчас проводится большая подготовительная работа.

Сейчас все акимы районов задействованы. Определятся кадровый состав, кто будет работать в прививочных пунктах. Мы сейчас готовим врачей, которые будут дежурить в ТЦ", - проинформировала Лаура Мырзагали.

Она сообщила, что для открытия прививочных пунктов рассматривается 31 ТРЦ в разных районах города.

В Алатауском районе мы сейчас рассматриваем ТРЦ "Бакорда". В Ауэзовском районе - "Спутник", Grand park, MOSKVA Metropolitan, Almaty mall Asia Park Almaty. В Бостандыкском районе - "Мега Центр Алматы", "АДК", Esentai, Almaty, Forum, Atakent mall. В Жетысуском районе - Maxima, "Мерей", "Адем". В Медеуском районе - Dostyk Plaza, "ГУМ". В Турксибском районе - "Март", - сообщила Лаура Мырзагали.

Как подчеркнула заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова, все временно развернутые прививочные пункты должны будут соответствовать санитарным нормам и правилам. Также прививочный пункт должен иметь достаточное оснащение для приема пациентов.

Это компьютеры для своевременного внесения в базу, место для проведения осмотра прививаемого лица, опроса, измерения давления, установления эпидемиологического анамнеза (то есть отсутствие контакта с инфекционным больным). Должно быть отдельное помещение, место для проведения самой вакцинации, где должны работать обученные медицинские сестры", - пояснила она.

После вакцинации необходим поствакцинальный наблюдательный период в течение 30 минут. "После получения прививки вакцинированному лицу в обязательном порядке должны дать бейдж, на котором будет указано, что лицо вакцинировано против коронавирусной инфекции и находится под наблюдением", - добавила Асель Калыкова.

Заместитель руководителя ДСЭК проинформировала, что вакцинация проводится дважды с интервалом 21 день, без учета дня вакцинации. "Если лицо не успело прийти в прививочный пункт по истечение 21-го дня, то допускается интервал намного больше, до 60 дней. То есть в этот период он может обратиться в прививочный пункт и получить вторую вакцинацию", - сказала она.

Вакцинация проводится гражданам с 18 лет до 65 лет.

Лица 65 плюс могут рассматриваться, но с учетом анамнеза, то есть с учетом наличия или отсутствия хронических заболеваний", - сказала Асель Калыкова.

Кроме того, представитель ДСЭК сообщила, что любое заболевание в острой фазе является противопоказанием для вакцинации.

Противопоказания по вакцине против коронавирусной инфекции такие же, какие есть стандартные противопоказания на все вакцины. Но плюс еще - это аутоиммунные заболевания. Это необходимо учесть. Эти лица состоят на учете, и они внесены в медицинские информационные системы", - сказала Асель Калыкова.

Также она ответила на вопрос, когда необходимо делать вакцину лицам, которые ранее переболели COVID-19.

Перед проведением вакцинации скрининг на наличие антител проводить не нужно. Переболевших в бессимптомной и легкой форме рекомендуется вакцинировать спустя 2-4 недели после перенесенного заболевания. Лицам, которые перенесли в средне-тяжелой или тяжелой форме коронавирусную инфекцию, рекомендуется проведение вакцинации через 6 месяцев после выздоровления", - сообщила Асель Калыкова.

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