В "красную" зону по распространению коронавируса вошел еще один регион

НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - В "красную" зону по распространению коронавируса вошла Акмолинская область, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 апреля 2021 года, в "красной" зоне находятся: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская и Западно-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: город Шымкент и Карагандинская область.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

По состоянию на 23.59 5 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 256 837 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. Показатель репродуктивности вируса по республике составляет 1,16. Загруженность инфекционных коек - 36%, реанимационных - 22%.

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