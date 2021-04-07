Главный санврач Атырауской области подписал новое постановление

АТЫРАУ. 6 АПРЕЛЯ - Опубликовано новое постановление главного санврача региона о карантине в Атырауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с документом, в период священного месяца Рамадан запрещается проводить коллективные мероприятия ауызашар, за исключением ауызашар среди членов одной семьи, проживающих совместно.

Объектам общественного питания разрешается работать ежедневно с 09.00 до 22.00 (без проведения коллективных мероприятий, до 50% заполняемости, с установлением не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек) с запретом работы в воскресенье, фуд-кортам работать только на доставку и вынос с 07.00 до 24.00.

Торговым домам и ТРЦ (павильоны, бутики) разрешено работать только в будние дни: с 10.00 до 22.00 (заполняемость не более 30% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 квадратных метров на 1 посетителя) с запретом работы в выходные дни, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, расположенных в них.

Документ вступает в законную силу 7 апреля.

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По состоянию на 23.59 5 апреля в Казахстане зарегистрировано 256 837 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1809 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 256 837 случаев, из них в Атырауской области - 19 207 (+64).

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 апреля, в "красной" зоне находятся : город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская и Западно-Казахстанская области.

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