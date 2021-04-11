Село в ЗКО закрыли на карантин

УРАЛЬСК. 10 АПРЕЛЯ - На дорогах в село Бурлин Бурлинского района выставили санпосты, а в самом селе ограничили передвижение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Село Бурлин Бурлинского района, где проживает порядка 4 тысяч человек, с 11 по 25 апреля закрывается на карантин. На дорогах (при въезде и выезде) будут установлены санпосты и ограничивается передвижение населения внутри села. Об этом стало известно из постановления и.о. главного государственного санврача Бурлинского района Аягуз Хайруллиной, опубликованном в Фейсбуке, сообщает портал " Мой город ".

Между тем, как информирует районное управление санитарно-эпидемиологического контроля, с 1 января по 8 апреля на территории Бурлинского района зарегистрировано 724 человека с коронавирусной инфекцией, из которых 402 - с симптомами и 322 - бессимптомных. Выздоровели 479 человек. Летальных случаев – 11.

За последнюю неделю выявлено 123 случая заражения коронавирусной инфекцией, из которых 67 - с симптомами и 56 - бессимптомных.

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