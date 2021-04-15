Жители Алматы высказываются в поддержку вакцинации против COVID-19

АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - Алматинцы продолжают делиться эмоциями и призывают к вакцинации против COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Массовая вакцинация жителей проходит в крупнейшем мегаполисе страны. Делать прививки начали более чем в 200 пунктах вакцинации, часть из которых была развернута на базе ТРЦ и рынков. Жители Алматы, испытавшие вакцину на себе, рассказали, почему решились на этот шаг, как проходила процедура и как они чувствуют себя сейчас.

Электронная запись на вакцинацию от коронавируса открылась 8 апреля. Записаться на прививку можно в один из пунктов на базе городских поликлиник в любой день недели с 08.00 до 20.00. Вакцинация от коронавируса проходит в два этапа. Сначала необходимо прийти на первую инъекцию, и через 21 день будет назначен второй компонент. Всем записанным на вакцинацию приходит SMS-уведомление о дате и времени записи. Пройти вакцинацию могут люди в возрасте от 18 лет и старше.

На прививочных пунктах дежурят квалифицированный медицинский персонал и волонтеры из числа преподавателей и студентов медицинских вузов и колледжа.

Алматинцы, пришедшие на вакцинацию, делятся своим опытом и без сомнения призывают горожан последовать их примеру. Среди привитых ветеран Министерства здравоохранения РК, посвятившая любимому делу 55 лет, Зинаида Севрюкова.

Я осознанно пришла на прививку от коронавируса. Считаю, что вакцинироваться должен каждый, так как инфекция очень тяжелая. Мы создадим коллективный иммунитет, благодаря которому избежим новых вспышек и увеличения числа заболевших", - считает пенсионерка З. Севрюкова.





Этого же мнения придерживается алматинец Алшынбай Нусипбаев.

Я пришел на прививку вместе с супругой, так как мы беспокоимся о здоровье своих близких, детей", - сказал он.

Остановить распространение вируса можно с помощью вакцинации, считает житель города Андрей Богданов, который также прошел вакцинацию.

Очень много знакомых и близких переболели и очень тяжело. Я пришел на прививку, чтобы сформировать иммунитет и быть спокойным, что от меня никто не заразится. Да, есть скептики, которые не верят в действенность вакцинации, но нужно эти суеверия отложить в дальний ящик и помнить, что, кроме массовой вакцинации, коронавирус пока (ничем) не победить", - сказал Андрей Богданов.





Много отзывов после вакцинации алматинцы оставляют в социальных сетях. К примеру, пользователь сети Инстаграм @asel.abd в своем посте написала, что прошла первый этап вакцинации и чувствует себя прекрасно.

Это мой выбор, и ядовольна тем, что не только себя смогу обезопасить, но и всех вокруг, а именно родных и близких. Берегите себя и окружающих, будьте здоровы!" - написала она.

О том, что вакцинация для семьи Ворониных стала знаковым событием, рассказала в Фейсбуке Ксения Воронина.

Моя бабушка, 74 года, сегодня получила прививку в своей поликлинике в Алматы. По собственному желанию", - написала она.

Всем вакцинировавшимся врачи дают памятки, как вести себя три дня после прививки.

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