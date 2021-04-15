Система Orphus

Жители Алматы высказываются в поддержку вакцинации против COVID-19

14.04.2021 9640
Жители Алматы высказываются в поддержку вакцинации против COVID-19
АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - Алматинцы продолжают делиться эмоциями и призывают к вакцинации против COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Массовая вакцинация жителей проходит в крупнейшем мегаполисе страны. Делать прививки начали более чем в 200 пунктах вакцинации, часть из которых была развернута на базе ТРЦ и рынков. Жители Алматы, испытавшие вакцину на себе, рассказали, почему решились на этот шаг, как проходила процедура и как они чувствуют себя сейчас.
 
Электронная запись на вакцинацию от коронавируса открылась 8 апреля. Записаться на прививку можно в один из пунктов на базе городских поликлиник в любой день недели с 08.00 до 20.00. Вакцинация от коронавируса проходит в два этапа. Сначала необходимо прийти на первую инъекцию, и через 21 день будет назначен второй компонент. Всем записанным на вакцинацию приходит SMS-уведомление о дате и времени записи. Пройти вакцинацию могут люди в возрасте от 18 лет и старше.
 
На прививочных пунктах дежурят квалифицированный медицинский персонал и волонтеры из числа преподавателей и студентов медицинских вузов и колледжа.
 
Алматинцы, пришедшие на вакцинацию, делятся своим опытом и без сомнения призывают горожан последовать их примеру. Среди привитых ветеран Министерства здравоохранения РК, посвятившая любимому делу 55 лет, Зинаида Севрюкова.
 

Я осознанно пришла на прививку от коронавируса. Считаю, что вакцинироваться должен каждый, так как инфекция очень тяжелая. Мы создадим коллективный иммунитет, благодаря которому избежим новых вспышек и увеличения числа заболевших", - считает пенсионерка З. Севрюкова.


 
Этого же мнения придерживается алматинец Алшынбай Нусипбаев.
 

Я пришел на прививку вместе с супругой, так как мы беспокоимся о здоровье своих близких, детей", - сказал он.

 
Остановить распространение вируса можно с помощью вакцинации, считает житель города Андрей Богданов, который также прошел вакцинацию.
 

Очень много знакомых и близких переболели и очень тяжело. Я пришел на прививку, чтобы сформировать иммунитет и быть спокойным, что от меня никто не заразится. Да, есть скептики, которые не верят в действенность вакцинации, но нужно эти суеверия отложить в дальний ящик и помнить, что, кроме массовой вакцинации, коронавирус пока (ничем) не победить", - сказал Андрей Богданов.


 
Много отзывов после вакцинации алматинцы оставляют в социальных сетях. К примеру, пользователь сети Инстаграм @asel.abd в своем посте написала, что прошла первый этап вакцинации и чувствует себя прекрасно.
 

Это мой выбор, и ядовольна тем, что не только себя смогу обезопасить, но и всех вокруг, а именно родных и близких. Берегите себя и окружающих, будьте здоровы!" - написала она.

 
О том, что вакцинация для семьи Ворониных стала знаковым событием, рассказала в Фейсбуке Ксения Воронина.
 

Моя бабушка, 74 года, сегодня получила прививку в своей поликлинике в Алматы. По собственному желанию", - написала она.

 
Всем вакцинировавшимся врачи дают памятки, как вести себя три дня после прививки.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая