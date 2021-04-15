Эпидобстановка по КВИ в Алматы изменится в конце весны

АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова, выступая на онлайн-брифинге региональной службы коммуникаций, сообщила, что темпы распространения коронавируса будут снижаться, когда треть населения страны получит иммунитет к вирусу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Асель Калыковой, рост заболеваемости коронавирусом в Алматы продолжается. Когда он остановится и заболеваемость начнет снижаться, зависит в том числе от соблюдения горожанами мер профилактики коронавируса, а также насколько активно население примет участие в вакцинации.

Пока же эпидемиологическая картина по КВИ в южной столице не оптимистичная.

С начала 2021 года в городе зарегистрировано 24 378 случаев заражения, за последние сутки зафиксировано 612 случаев. Фактически с 1 по 13 апреля зарегистрирован 8301 случай коронавирусной инфекции", - сообщила статистические данные заместитель руководителя алматинского ДСЭК Асель Калыкова.

По мнению Асель Калыковой, населению ввиду потепления не стоит расслабляться, нужно продолжать соблюдать защитные меры и наращивать темпы вакцинации. Тогда к концу весны, вероятнее всего, мы увидим снижение заболеваемости по сравнению с текущими мартовскими и апрельскими показателями.

Эпидемиолог Алматы призывает горожан соблюдать антиковидные меры, а также записываться на вакцинацию от коронавируса.

В текущем году динамика развития эпидемии КВИ следующая: январь - 3607 случаев, февраль - 2945 случаев, март - 9525 случаев, 13 дней апреля - 8301 случай. Причинами данного роста коронавирусной инфекции в Алматы, как отмечалось ранее, является прежде всего распространение мутированных штаммов COVID-19. Подъем заболеваемости совпадает с выявлением мутированных штаммов, при которых отмечается укороченный инкубационный период, поражение всех возрастных групп, включая детей до года, более тяжелое течение и выше летальность.

Асель Калыкова в связи с ростом заболеваемости среди детей призвала родителей принять меры по недопущению их нахождения в местах массового скопления людей, в том числе в торгово-развлекательных центрах. Кроме этого, взрослым необходимо обеспечить занятость детей в период карантина в домашних условиях.

По состоянию на 23.59 13 апреля в Казахстане зарегистрировано 276 054 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2229 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 276 054 случая, из них в Алматы - 42 899 (+612).

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