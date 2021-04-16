В Атырауской области ужесточат карантин

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АТЫРАУ. 15 АПРЕЛЯ - С 17 апреля в Атырауской области ужесточат карантинные ограничительные меры, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главный государственный санитарный врач Атырауской области Мадениет Танауов подписал постановление, которое вступит в силу в 00.00 часов 17 апреля. Согласно документу, будет запрещено офлайн-обучение в организациях технического и профессионального, послесреднего образования, а также в организациях высшего и послевузовского образования. Таким образом, обучение в перечисленных учреждениях образования разрешается только в онлайн-формате.

Запрещено офлайн-обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с первого по пятый класс включительно, в международных школах - с первого по седьмой класс включительно.

Учащиеся городских и сельских школ с контингентом до 300 учащихся и с численностью не более 15 человек в классе могут обучаться в традиционном формате.

Обучение для выпускных классов (9, 11 (12) классы) будет проходить в течение шести дней недели в комбинированном формате. То есть 70% предметов в штатном, 30% - в дистанционном режиме. При этом в классе должно быть не более 15 человек в классе, а обучение вестись по принципу "один класс - один кабинет".

Религиозные объекты (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие) смогут работать только в будние дни и субботу, с запретом работы в воскресенье. При этом заполняемость не должна превышать 30%, а на одного посетителя должно приходиться не менее пяти квадратных метров площади. Запрещено проводить коллективные мероприятия, например, жума намаз.

Салоны красоты, парикмахерские и другие объекты, которые оказывают косметологические услуги по предварительной записи, смогут работать в будние дни и субботу с 09.00 до 18.00. Работать по воскресеньям им запрещено.

Не менее 80% сотрудников госорганов и организаций квазигосударственного сектора, а также не менее 50% сотрудников на объектах частного предпринимательства должны быть переведены на дистанционную форму работы. Исключение составляют службы, задействованные в борьбе с коронавирусом, и службы, которые обеспечивают жизнеобеспечение населения. На "дистанционку" в первую очередь нужно переводить сотрудников от 50 лет и старше, а также лиц, имеющих хронические заболевания.

Гостиницы, отели, дома отдыха, турбазы и другие объекты могут работать при заполняемости не более 50%. Будет ограничена работа продовольственных магазинов, мини-маркетов, супермаркетов, гипермаркетов, алкомаркетов с 07.00 до 23.00 (за исключением услуги доставки). Непродовольственным магазинам разрешено работать с 10.00 до 22.00. Заполняемость на этих объектах должна составлять не более 30% от вместимости, из расчета не менее четырех квадратных метров на одного посетителя).

Общественный транспорт в будние дни и субботу будет работать согласно штатному расписанию. В воскресенье движение общественного транспорта запрещено.

В субботу на открытом воздухе можно проводить сельскохозяйственные ярмарки - с 09.00 до 18.00. В воскресенье проведение ярмарок запрещено.

Атырауская область находится в "красной" зоне по коронавирусу, куда также входят Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

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