В Алматы работники заводов массово прививаются от КВИ

АЛМАТЫ. 18 АПРЕЛЯ - В Алматы в процесс вакцинации населения от коронавирусной инфекции активно включились крупные промышленные предприятия, среди которых ТОО "Алматинский завод "Электрощит", ТОО "Хюндай Транс", ТОО "КСМ Техновид", ТОО "Масло-дел", ТЭЦ-2, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Работники заводов и жизненно важных организаций города уже начали ставить прививки в поликлиниках южной столицы и прививочных пунктах на базе торгово-развлекательных центров.

Все эти предприятия расположены на территории Алатауского района. Как отметили в районном акимате, вакцинация работников была произведена исходя из их желания. Рабочие, инженеры, мастера добровольно решили сделать прививки от коронавируса, поскольку их работа связана с важными отраслями, деятельность которых никак нельзя приостанавливать.

Как отметили в акимате, в Алатауском районе развернуто 23 прививочных пункта: в ТД "Бакорда", на рынках "Акбулак", "Кенжехан-2", "Ожет", "Жибек жолы", в поликлиниках №14, 22, 23, 25, 29, в "Максат Мед", в Open Medical channel, в школах №185, 156, 181, 25 и 180.

Кроме того, для удобства работников предприятий, расположенных на Индустриальной зоне, и жителей микрорайона Шапагат планируется открытие еще 2 пунктов вакцинации.

В случае образования столпотворения в пунктах вакцинации можно обратиться сall-центр акимата Алатауского района по номеру 8 7272 998672.

В целом по состоянию на 16 апреля в Алматы вакцинировали свыше 131 тысячи человек.

Напомним , на прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 2828 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтвержден 287 001 случай, из них в Алматы - 45 586 (+677).

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