В Роспотребнадзоре заявили о формировании "российских" штаммов коронавируса

МОСКВА. 19 АПРЕЛЯ - В России формируются сибирский и северо-западный варианты коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на общем собрании Отделения медицинских наук Российской академии наук, передает KAZAKHSTAN TODAY.

У нас есть мутации, которые мы описываем в Российской Федерации, мутации, не свойственные пока ни одному из описанных за рубежом штаммов", - цитирует Попову РИА "Новости" .

Ранее она сообщала, что в Сибирском регионе есть определенные изменения коронавируса, выявляются его мутации, но они не усиливают возбудитель, влияния на эпидемиологические аспекты нет.

Так называемые национальные штаммы выявили уже во многих странах. Наиболее заразными по сравнению с исходным и другими разновидностями считаются "британский", "южноафриканский" и "бразильский". Первый обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, второй - в октябре, третий - в январе 2021 года.

Единого мнения о том, защищают ли от них созданные вакцины, в научном сообществе нет.

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