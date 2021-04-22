Новый штамм коронавируса выявили в Индии

ДЕЛИ. 21 АПРЕЛЯ - В индийском штате Западная Бенгалия выявлен ещё один новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

B.1.618 - новая линия SARS-CoV-2, преимущественно обнаруженная в Индии и характеризующаяся отдельным набором генетических вариантов, включая E484K, основной вариант уклонения от иммунного ответа", - сообщил сотрудник Института геномики и интегративной биологии Винод Скария.

По его словам, некоторые наборы вариантов данной мутации также обнаружены в США, Швейцарии, Сингапуре и Финляндии.

По информации RT , данный вариант был впервые зафиксирован в Индии в октябре 2020 года, однако наибольшее распространение получил с февраля. При этом в настоящее время штамм B.1.618 и ранее обнаруженный B.1.617 стали основными вариантами COVID-19 в штате Западная Бенгалия.

Ранее в Великобритании сообщили об обнаружении индийского штамма коронавируса, который может оказаться более заразным, чем бразильский и южноафриканский варианты.





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