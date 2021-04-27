Министр здравоохранения Казахстана вакцинировался отечественной вакциной QazVac

Фото: Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой в прямом эфире вакцинировался отечественной вакциной QazVac, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Трансляция вакцинации министра здравоохранения РК проходила на официальной странице ведомства в Facebook.

Сообщается, что препарат поступил во все регионы страны. В регионы отгружено 50 тыс. доз вакцины. На столицу и Алматы приходится 6 тыс.

Отечественная вакцина включена в реестр Всемирной организации здравоохранения. Доказана ее полная безопасность, вакцина формирует стойкий иммунитет против коронавирусной инфекции. Преимущество инактивированной вакцины в том, что она не вызывает вакциноассоциированных заболеваний. Кроме того, методы доставки вакцины "QazVac" не требуют сложных холодильных установок, транспортируются в холодильнике при температуре +2-8 градусов.

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