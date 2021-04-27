Ряд дефектов выявлен в работе больницы Семея, где скончались 22 больных COVID-19

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 26 АПРЕЛЯ - В Восточно-Казахстанской области с начала года от COVID-19 скончались 25 человек. Из них 22 летальных случая зарегистрировано в Инфекционной больнице Семея. По поручению акима области в больнице работала комиссия, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации руководителя управления здравоохранения, выявлен ряд дефектов в работе Инфекционной больницы. Первое, в историях болезни наблюдается неполное соблюдение действующего протокола лечения COVID-19 Минздрава РК. Второе, лечение и диагнозы не корректируются с учетом данных в паспортах здоровья людей, у которых имеются сопутствующие заболевания. Третье, при назначении гормонотерапии не учитывается начало заболевания, результаты лабораторных исследований и ЭКГ. Четвертое, при госпитализации в первые сутки не проводится КТ-обследование больных", - сообщил аким ВКО Даниал Ахметов в соцсетях.

Кроме того, по его информации, в больнице не проводился двойной пересмотр данных, лечение назначалось без учета результатов компьютерных исследований. Также установлены факты необоснованного назначения нескольких групп антибиотиков и диуретиков.

Из жалоб жителей Семея, которые в выходные дни поступили на мой аккаунт в Instagram, выяснилось, что в городе вышли из строя и КТ-аппараты. В результате проверки было выяснено, что на сегодняшний день из шести аппаратов работают только два. Кроме сокрытия данного факта со стороны ответственных лиц в период обострения ситуации, не организована круглосуточная работа функционирующих КТ аппаратов", - отметил аким.

Он также указал на отсутствие реакции со стороны департамента медицинского качества и контроля.

Из-за допущения осложнения коронавирусной ситуации в Семее, курирующему заместителю акима города, а также заместителю руководителя управления здравоохранения Семея, главному врачу инфекционной больницы поручено объявить строгий выговор.

Кроме того, как сообщил Ахметов, с сегодняшнего дня в Семей направлена рабочая группа во главе с заместителем руководителя аппарата акима области Ильясом Мухамеджаном. Она будет работать на месте до выхода города в зеленую зону.

Данной группе поручено еще раз провести детальное расследование по каждому летальному случаю, принять безотлагательные меры по введению в эксплуатацию выведенных из строя КТ.

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