НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Спикер сената Маулен Ашимбаев заболел коронавирусом, передает KAZAKHSTAN TODAY

Несмотря на все меры предосторожности, мой последний тест на коронавирус дал положительный результат. Но симптомов нет. Буду следовать всем рекомендациям врачей. Находясь на самоизоляции, продолжаю работать дистанционно. С коллегами из сената мы постоянно на связи. К сожалению, ситуация с пандемией ещё не стабилизировалась. Нам всем нужно беречь себя и своих близких. Берегите себя", - написал Маулен Ашимбаев в Facebook .

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