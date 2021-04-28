Блокпосты вновь установят в Западном Казахстане

УРАЛЬСК. 27 АПРЕЛЯ - С 1 мая начинают действовать новые ограничительные меры - вчера вышло новое постановление главного государственного санитарного врача "Об усилении ограничительных карантинных мер на территории Западно-Казахстанской области", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Блокпосты будут установлены по периметру въезд/выезд в Уральск, а также в районах, расположенных в "красной" зоне согласно матрице эпидемиологической ситуации, для проведения противоэпидемических мероприятий. Это Акжаикский, Байтерек, Бурлинский, Казталовский, Теректинский, Чингирлауский районы, пишет портал uralskweek.kz

Беспрепятственный въезд/выезд через блокпосты разрешен (при предъявлении путевых листов, нарядов на работу, планов-заданий, товарных накладных, командировочных документов, направлений медицинских учреждений, удостоверения личности, проездных билетов) для:

- сотрудников организаций жизнеобеспечения населения;

- лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям;

- лиц, находившихся на лечении и под наблюдением в карантинных стационарах;

- транзитных пассажиров и автоперевозчиков грузов;

- транспортных средств, перевозящих вахтовых работников;

- транспорта и лиц, задействованных в проведении весенне-полевых работ, природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных мероприятий, дорожно-ремонтных работ, аварийных служб, поставщиков товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов, твердого, жидкого топлива и ГСМ, а также весь грузовой транспорт с товарами, оборудованием и материалами для обеспечения хозяйственной жизнедеятельности области, при представлении подтверждающих документов (свидетельство о государственной регистрации, для работников – справка с места работы свободного образца, заверенная печатью);

- лиц, возвращающихся к месту постоянного проживания и жителей области (членов одной семьи) для посещения загородных домов (дач, пасек, зимовок), при предоставлении правоустанавливающих документов;

- жителям в связи со смертью близкого родственника (отец, мать, брат, сестра, дети) - передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки работодателя свободного образца, заверенной печатью; при направлении/возвращении с железнодорожного вокзала, из аэропорта, с автовокзала при предъявлении проездного билета.

Указанным категориям лиц при передвижении необходимо оставить заявку по телефону "109", либо зарегистрироваться на сайте http://www.STOPCOVID.KZ.".

Запрещен въезд граждан на территории районов и Уральска и выезд с этих территорий, кроме лиц, указанных в настоящем постановлении.





В ЗКО зарегистрировано 18 734 (+91 новый случай за сутки). По состоянию на 23.59 26 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 311 400 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста.

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