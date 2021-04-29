В УОЗ Алматы прокомментировали информацию о продаже электронных паспортов вакцинации

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АЛМАТЫ. 28 АПРЕЛЯ - В управлении общественного здоровья Алматы прокомментировали информацию о продаже паспортов вакцинации через посредников, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ряде СМИ вышел материал о "новом бизнесе по продаже электронных паспортов о прохождении вакцинации". Управление общественного здоровья официально сообщает, что такое деяние носит уголовный характер и будет преследоваться по закону. С момента публикации по данному факту начато специальное служебное расследование. На данный момент факт выдачи электронного паспорта о прохождении вакцинации не подтвердился", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что начата полная сверка информационных систем и баз данных всех медицинских организации и РЦЭЗ.

Итоги расследования, в случае подтверждения данной информации, будут переданы в правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с законом РК. В то же время УОЗ проводит профилактические мероприятия с сотрудниками, имеющими доступ к информационным системам по вопросам вакцинации. О ходе служебного расследования будет доложено по мере получения информации", - говорится в сообщении.

Как сообщалось в сюжете Первого канала "Евразия", посредник предлагает электронный паспорт о прохождении вакцинации от имени сразу нескольких клиник в Алматы.

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