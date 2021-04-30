Один регион Казахстана вышел из "красной" зоны по темпам распространения COVID-19

НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Мангистауская область вышла из "красной" зоны по темпам распространения COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 29 апреля 2021 года, в "красной" зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.

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