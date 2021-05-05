В Казахстане приняты дополнительные меры по предупреждению завоза индийского штамма КВИ

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НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - Министр здравоохранения Алексей Цой в ходе заседания правительства рассказал о принимаемых мерах по предупреждению завоза штамма коронавируса, распространенного на территории Индии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Индии, где ежедневно регистрируется до 400 тыс. случаев в сутки, приняты дополнительные меры по предупреждению завоза штамма, распространенного на территории Индии. Так, лица, прибывающие в РК, том числе через третьи страны, и посещавшие Индию, в течение последних 14 дней подлежат изоляции на дому", - сказал Цой.

Он отметил, что на домашнем карантине 14 дней должны находиться все лица, посетившие Индию, не зависимо от наличия справки на COVID-19 методом ПЦР и вакцинации против COVID-19.

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