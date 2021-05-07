Казахстан вышел из "красной" зоны по темпам распространения COVID-19

НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 6 мая 2021 года, Казахстан из "красной" зоны по темпам распространения COVID-19 перешел в "желтую" зону, передает KAZAKHSTAN TODAY.



В "красной" зоне находятся: города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.



В "желтой" зоне: Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Мангистауская области.



В "зеленой" зоне: Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.



За прошедшие сутки в РК зарегистрировано 2443 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в стране подтверждено 334 812 случаев.



На 4 мая 2021 года зарегистрировано 177 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 6 случаев с летальным исходом. Выздоровели 80 человек.



С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 53 299, случаев с летальным исходом - 823, всего выздоровели - 52 015 человек.



На 6 мая 1 565 681 человек в РК получил первую дозу вакцины от коронавируса.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства