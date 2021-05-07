Гинцбург назвал выбор участников Всемирного конгресса вакцин "экономико-политическим решением"

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МОСКВА. 6 МАЯ - Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург назвал выбор участников Всемирного конгресса вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) "экономико-политическим решением", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Накануне они признали вакцину компании Moderna и Национального института здоровья США лучшей среди аналогов в мире. Препарат, лицензированный для экстренного применения в Америке и ряде других стран, обошел в рейтинге вакцины AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, "Спутник V" и препарат для животных Zoetis, сообщает РИА Новости

Цена вопроса порядка 100 миллиардов долларов. Признать "Спутник V" - это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне", - сказал Гинцбург.

Он уточнил, что вакцина компании Moderna сделана на той же платформе, что и вакцина компании Pfizer. По словам ученого, отдавать победу последней "совсем было неприлично", потому что количество смертей на сто тысяч прививок там в 25 раз больше, чем у AstraZeneca, от которой уже отказались власти многих стран.

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