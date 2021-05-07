Санврач столицы опубликовала новое постановление

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НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Главный государственный санитарный врач Нур-Султана опубликовала новое постановление о карантинных мерах в городе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Жителям и гостям столицы запрещается проведение и участие в массовых мероприятиях, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому, за исключением мероприятий, проводимых на объектах, участвующих в проекте Ashyq, а также организацию и проведение митингов, шествий, сходов и так далее.
Для входа на следующие объекты предпринимательства понадобится приложение Ashyq:
- фитнес-клубы, включая йога-центры;
- СПА-центры;
- сауны, бассейны;
- компьютерные клубы, включая PlayStation клубы (за исключением лиц до 16 лет);
- боулинг клубы;
- кинотеатры;
- театры и филармонии;
- объекты общественного питания, за исключением банкетных залов, объектов по типу столовых, фастфудов, стритфудов;
- межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
- бильярдные клубы;
- концертные залы;
- караоке;
- банкетные залы;
- выставки;
- океанариум;
- марафоны;
- спортивные мероприятия со зрителями.
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.
По состоянию на 23.59 5 мая в Казахстане зарегистрировано 334 812 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2443 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 334 812 случаев, из них в Нур-Султане - 47 412 (+398).
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