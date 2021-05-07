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Санврач столицы опубликовала новое постановление

06.05.2021 6238
Санврач столицы опубликовала новое постановление
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Главный государственный санитарный врач Нур-Султана опубликовала новое постановление о карантинных мерах в городе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Жителям и гостям столицы запрещается проведение и участие в массовых мероприятиях, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому, за исключением мероприятий, проводимых на объектах, участвующих в проекте Ashyq, а также организацию и проведение митингов, шествий, сходов и так далее.
 
Для входа на следующие объекты предпринимательства понадобится приложение Ashyq:
  • фитнес-клубы, включая йога-центры;
  • СПА-центры;
  • сауны, бассейны;
  • компьютерные клубы, включая PlayStation клубы (за исключением лиц до 16 лет);
  • боулинг клубы;
  • кинотеатры;
  • театры и филармонии;
  • объекты общественного питания, за исключением банкетных залов, объектов по типу столовых, фастфудов, стритфудов;
  • межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
  • бильярдные клубы;
  • концертные залы;
  • караоке;
  • банкетные залы;
  • выставки;
  • океанариум;
  • марафоны;
  • спортивные мероприятия со зрителями.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке
 
По состоянию на 23.59 5 мая в Казахстане зарегистрировано 334 812 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2443 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 334 812 случаев, из них в Нур-Султане - 47 412 (+398).
 

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