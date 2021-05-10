Минздрав Казахстана прокомментировал обвинения США в занижении цифр по смертности от COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 9 МАЯ - Исследователи в США составили рейтинг, согласно которому Казахстан находится на 20-м месте в мире по уровню смертности от коронавируса, а официальные данные существенно занижены, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Институт показателей и оценки здоровья IHME Медицинской школы Вашингтонского университета сообщил, что в Казахстане от коронавируса умерли 81 696 человек. При этом по миру насчитали около 6,9 млн смертей от COVID-19. Официально на 9 мая это число составляет 3,28 млн.

Авторы исследования утверждают, что многие страны занижают число смертельных исходов, а многие случаи смерти от COVID-19 не регистрируются, поскольку страны сообщают только о случаях смерти в больницах или у пациентов с подтвержденной инфекцией.

Во многих странах слабая система отчетности о состоянии здоровья и низкий доступ к медицинской помощи усугубляют эту проблему", - говорится в отчете.

В Министерстве здравоохранения Казахстана прокомментировали эту информацию.

Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, по итогам 2020 года количество умерших от коронавирусной инфекции составило 4729 человек. Из этого числа 1535 - до 1 августа 2020 года (когда начали считать пациентов с коронавирусной пневмонией отдельно), и после 1 августа от КВИ+ - 1783 человека, КВИ- - 1411 человек. За четыре месяца 2021 года количество умерших от КВИ составило 1846 человек, из них от КВИ+ - 1527 человек, КВИ- - 319 человек. Таким образом, с начала пандемии в Республике Казахстан от КВИ умерло 6575 человек, а не 81 696 человек, как опубликовал Институт показателей и оценки здоровья (IHME, США)", - говорится в заявлении Минздрава.

В своем исследовании IHME опирается на показатель избыточной смертности. Минздрав РК привел данные Бюро национальной статистики, согласно которым количество умерших за 2020 год в сравнении с 2019 годом увеличилось на 21,8%, или на 29 124 человека и составило 162 613 человек против 133 489 человек. Таким образом, избыточная смертность составила 29 124 человека.

Основную долю в структуре избыточной смертности, за исключением КВИ, составила смертность от следующих заболеваний: болезней системы кровообращения; болезней органов дыхания; болезней нервной системы; инфекционных и паразитарных болезней.

В Минздраве отметили, что в настоящее время ведущие научно-исследовательские институты Республики Казахстан, в том числе Национальный центр общественного здоровья, проводят клинические и научные исследования по изучению статданных о количестве умерших от коронавируса и его осложнений, а также влияния на течение заболевания и смертности хронических неинфекционных заболеваний, таких как болезни системы кровообращения, сахарный диабет, злокачественные новообразования и другие.

На основании вышеизложенного сообщаем, что статистические данные, опубликованные в соответствии с проведенными исследованиями Института показателей и оценки здоровья (IHME, США) являются предварительными и прогнозными. Для достоверности данных исследований необходимо применение клинически доказанных и научно обоснованных результатов исследований", - подчеркнули в Министерстве здравоохранения Казахстана.

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