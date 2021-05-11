Еще один регион Казахстана перешел в "зеленую" зону по темпам распространения COVID-19

НУР-СУЛТАН. 10 МАЯ - Кызылординская область Казахстана перешла в "зеленую" зону по темпам распространения COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 мая 2021 года, в "красной" зоне находятся: города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне - Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне - Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

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