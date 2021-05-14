Норвегия вслед за Данией полностью отказалась от вакцины AstraZeneca

Об этом сообщила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, пишет RT. Использование AstraZeneca в Норвегии приостановили с 11 марта из-за подозрений, что у вакцины могут быть побочные эффекты - такие, как образование тромбов.
Предполагается передать дозы этого препарата другим странам.
10 мая отказаться от использования в королевстве вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson правительству Норвегии рекомендовала экспертная группа.
Использование вакцины J&J в Норвегии также приостановлено, но граждане имеют возможность получить инъекцию этого препарата в добровольном порядке.
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