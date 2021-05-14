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Норвегия вслед за Данией полностью отказалась от вакцины AstraZeneca

13.05.2021 6913
Норвегия вслед за Данией полностью отказалась от вакцины AstraZeneca
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Власти Норвегии окончательно исключили препарат компании AstraZeneca из программы вакцинирования населения от COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом сообщила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, пишет RT. Использование AstraZeneca в Норвегии приостановили с 11 марта из-за подозрений, что у вакцины могут быть побочные эффекты - такие, как образование тромбов.
 
Предполагается передать дозы этого препарата другим странам.
 
10 мая отказаться от использования в королевстве вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson правительству Норвегии рекомендовала экспертная группа.
 
Использование вакцины J&J в Норвегии также приостановлено, но граждане имеют возможность получить инъекцию этого препарата в добровольном порядке.
 

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