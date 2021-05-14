Страны Центральной Азии и Китай обсудили совместную борьбу с пандемией COVID-19

НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - В ходе второй встречи министров иностранных дел формата "Китай - Центральная Азия" главы министерств иностранных дел Китая и пяти стран Центральной Азии обсудили вопросы совместной борьбы с пандемией COVID-19 и достигли важных договоренностей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

После встречи, которая прошла 12 мая, стороны сделали совместное заявление. В первую очередь все присутствующие пришли к единогласному решению о том, что пандемия COVID-19 продолжает распространяться в масштабах всего мира и что перед лицом этого общего вызова, стоящего перед всем человечеством, ни одна из стран не может заботиться только о себе, а победа над пандемией возможна только при условии общего тесного сотрудничества.

Министры стран Центральной Азии подчеркнули, что они высоко оценивают важные результаты, достигнутые Китаем в области профилактики и контроля над COVID-19 и в обеспечении стабильного социально-экономического развития, и благодарны Китаю за помощь, оказанную центральноазиатским странам в борьбе с пандемией. В свою очередь, правительство Китая одобряет тот факт, что страны Центральной Азии приняли эффективные меры и поставили эпидемиологическую ситуацию в своих странах под контроль. Китай благодарен странам Центральной Азии за неоценимую помощь, оказанную ему в борьбе с COVID-19.

Стороны намерены продолжать оказывать друг другу необходимое содействие в рамках борьбы с пандемией, укреплять строительство системы здравоохранения, проводить совместные научные исследования в области разработки методов профилактики, диагностики и лечения COVID-19 и совершенствовать соответствующие соглашения, касающиеся сотрудничества в борьбе с пандемией.

Министры одобряют принятие на 74-й сессии Генассамблеи ООН общей резолюции о пандемии COVID-19, признают руководящую роль Всемирной организации здравоохранения в глобальной борьбе с пандемией и выступают против политизации, навешивания ярлыков, дискриминации, расизма и ксенофобии. Стороны договорились углублять двустороннее сотрудничество в борьбе с пандемией и укреплять многостороннюю координацию в этой борьбе.

Представители стран сообщили, что они рассчитывают сотрудничать в области профилактики и контроля над COVID-19 и в устранении ущерба, нанесенного пандемией, а также продолжать оказывать странам с тяжелой эпидемиологической ситуацией гуманитарную, медицинскую и продовольственную помощь.

Главы МИД стран обратили внимание на то, что ВОЗ опубликовала совместный доклад Китая и ВОЗ об изучении источника происхождения COVID-19, одобряют научный, прилежный и профессиональный дух, продемонстрированный китайскими и иностранными специалистами, которые принимали участие в совместном поиске источника происхождения COVID-19, а также высоко оценивают открытый, прозрачный и ответственный подход, продемонстрированный Китаем в области поиска источника происхождения COVID-19.

Стороны пришли к единогласному мнению, что поиск источника происхождения COVID-19 является научным вопросом и глобальной задачей и что он должен вестись совместно учеными со всего мира в различных странах и в различных местах.

Вакцины, подчеркнули министры, являются эффективным способом борьбы с COVID-19 и дают надежду на спасение жизней, и они должны принести пользу всему человечеству.

Политики рассказали, что они выступают против "вакцинного национализма" и создания "вакцинных водоразделов" и против любых попыток создать помехи для сотрудничества в области вакцин.

При этом страны-участники переговоров подтверждают поддержку превращения вакцин в общественное благо. Китай стремится продолжать предоставлять вакцины странам Центральной Азии, налаживать сотрудничество в области вакцин и обеспечить доступность и приемлемую стоимость вакцин в данном регионе. Китай рассчитывает создать условия для вакцинации граждан центральноазиатских стран, находящихся в КНР. Страны Центральной Азии поддерживают инициативу Китая о вакцинации его граждан, находящихся за рубежом.

В ближайших планах - изучение вопроса о взаимном признании "кодов здоровья".

Расширение сотрудничества в области современной и традиционной медицины активно поддержали представители стран Центральной Азии. Китай рассчитывает создать центры традиционной медицины в тех странах Центральной Азии, которые проявят соответствующее желание. Стороны намерены продвигать создание механизма научно-практического сотрудничества между медицинскими учреждениями, в том числе и в области телемедицины. Стороны рассчитывают на тесные контакты в таких областях, как строительство лабораторий, подготовка кадров и предоставление информации с тем, чтобы общими усилиями создать высокоэффективную и мощную систему общественного здравоохранения.

Стороны призывают мировое сообщество укрепить сотрудничество, преодолеть последствия пандемии, защитить безопасность жизни населения, восстановить стабильность мировой экономики и обеспечить уверенный экономический рост.

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