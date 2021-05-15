Минздрав РК: Возможность получения второго компонента вакцины на 21 день сохраняется

НУР-СУЛТАН. 14 МАЯ - Возможность получения второго компонента вакцины на 21 день сохраняется, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Постановлении главного санитарного врача РК указано, что по обращению граждан в случае необходимости есть возможность в период с 21 по 90 дней получить вакцину", - сообщили в ведомстве.

По информации Минздрава, ранее Министерство здравоохранения получило официальное письмо от разработчиков вакцины академика РАН, директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что увеличение интервала между дозами не влияет на силу иммунного ответа, а в ряде случаев приводит к более высокой активности иммунитета.

В этой связи был увеличен срок вакцинации вторым компонентом "Спутника V". Согласно постановлению главного санитарного врача, интервал между двумя дозами увеличен с 21 до 45 дней, а в целом допускается вакцинация вторым компонентом "Спутника V" в течение 90 дней.

Увеличение интервала позволит значительно ускорить иммунизацию населения ввиду того, что в настоящее время все силы медработников преимущественно направлены на охват первым компонентом вакцины. Введение первого компонента вакцины через 12-14 дней позволит обеспечить выработку антител и уже через 3 недели получить иммунитет", - отметил министр здравоохранения Алексей Цой.

При этом в случае необходимости граждане Казахстана могут подать заявление по месту получения первого компонента вакцины и получить второй компонент на 21-й день.

Напомним, вакцинацию от КВИ проводят в два этапа: вначале компонентом I в дозе 0,5 миллилитра, затем через 45 дней без учета дня вакцинации - компонентом II в дозе 0,5 миллилитра; при этом в отдельных случаях на основании обращения вакцинируемого допускается проведение вакцинации компонентом II "Гам-КОВИД-Вак" в период с 21-го дня до 90-го дней".

В настоящее время в медицинских организациях страны имеется достаточное количество вакцины против КВИ. На сегодня остаток вакцины "Спутник V" составляет: первого компонента - около 200 тысяч доз, второго компонента - более 220 тысяч доз. Кроме того, для иммунизации населения имеется в наличии более 28 тысяч доз отечественной вакцины "QazVac" и около 350 тысяч доз вакцины "Hayat-Vax", производства ОАЭ совместно с компанией "Синофарм".

На этой неделе также ожидается поступление вакцин второго компонента в количестве 400 тысяч штук.

Стоит подчеркнуть, что поставки вакцин от коронавирусной инфекции в страну идут согласно графику и в достаточном количестве, дефицита не наблюдается, отметили в Минздраве.

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