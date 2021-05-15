Мажилисмен о сроках вакцинации: В комитете санэпидконтроля работают проктологи

НУР-СУЛТАН. 14 МАЯ - Депутат мажилиса Аманжан Жамалов подверг критике действия Минздрава и комитета санэпидконтроля по организации вакцинации от коронавирусной инфекции в Казахстане. Сомнение у депутата, как и у многих казахстанцев, вызывает правильность увеличения интервала между двумя дозами вакцины "Спутник V", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Критические высказывания депутат опубликовал на своей странице в Facebook. Он отметил, что две недели назад на пленарном заседании мажилиса депутаты обращались с вопросами о вакцинации к министру здравоохранения Алексею Цою. Но министр тогда умолчал о том, что главным санврачом уже было принято постановление , по которому интервал между двумя компонентами вакцины увеличен с 21 до 45 дней. При этом разрешена вакцинация вторым компонентом в течение 90 дней.

Прежде всего удивляет, что за лечебный протокол у нас в стране отвечает главный санитарный врач. Согласно кодексу "О здоровье народа и системе здравоохранения", главный санитарный врач может "требовать проведение обязательной вакцинации населения". Но у него нет полномочий менять лечебный протокол процесса вакцинации. Это прерогатива как минимум вице-министра, отвечающего за лечебный процесс в стране или самого министра здравоохранения. Поэтому сразу же возникает вопрос о легитимности такого решения", - написал Аманжан Жамалов.

В своем решении главный санврач ссылается на заявление директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга от 22 апреля. При этом, как отметил мажилисмен, на деле это просто вырезка его слов в Telegram-канале "Спутника V". Цитата звучит так: "В отношении вакцины "Спутник V", разработанной в нашем центре имени Гамалеи, по запросу иностранных партнеров сообщаем, что считаем возможным по их просьбе на иностранных рынках увеличить минимальный интервал между введением первого и второго компонентов вакцины".

По словам Жамалова, "заявление господина Киясова о том, что увеличение интервала между двумя компонентами вакцины от 45 до 90 дней позволит "значительно ускорить иммунизацию населения" звучит в лучшем случае как парадокс, в худшем как издевательство над здравым смыслом".

В целом в последнее время действия комитета санитарно-эпидемиологического контроля наводят на мысль, что там работают не организаторы здравоохранения, а проктологи. По всем официальным документам российского производителя вакцины рекомендуемый интервал между дозами вакцины составляет 21 день. И клинические испытания, с эффективностью вакцины "Спутник V" в 91,6%, были установлены с интервалом именно в 21 день (+/- 2 дня). В России этот интервал строго соблюдается. В исключительных случаях лечащим врачом он может быть продлен до 42 дней", - подчеркивается в посте.

По информации депутата, требованиями регистрационного удостоверения "Спутника V" в Казахстане указан интервальный период между двумя дозами 21 день. В случае его нарушения производитель вакцины не будет нести ответственности за возможные последствия. Это может стать поводом для серьезных юридических разбирательств, если в результате увеличения интервала будет нанесен ущерб здоровью и жизни граждан.

По мнению Аманжана Жамалова, в конечном итоге возникают серьезные страновые риски по следующим причинам:

1) отсутствуют официальные клинические испытания вакцинации с интервалом более 21 дней. Соответственно увеличение интервала между дозами может нанести непрогнозируемые побочные последствия. А, по мнению специалистов, даже к различным видам мутации вируса;

2) изменение интервала вызывает справедливое недоверие населения, что повлияет на темпы массовой вакцинации;

3) растягиваются сроки массовой вакцинации населения страны. Министр здравоохранения в стенах парламента подтвердил, что вакцинированным считает человек, получивший две дозы вакцины. По состоянию на 12 мая 2021 года второй компонент вакцины получили 670 тыс. человек. А по ранее озвученным планам, к сентябрю планируется охватить вакцинацией уже 10 млн человек. Для этого ежемесячный план вакцинации должен составлять 2 млн человек.

Если интервал между дозами составит от 45 до 90 дней, то объявленный план вакцинации уже изначально обречен на провал. При таком подходе и двух лет не хватит, чтобы провакцинировать все население.

Как депутат, член фракции партии Nur Otan, считаю: Министерству здравоохранения необходимо восстановить рекомендованный интервал в 21 день. И чем быстрее они это сделают, тем лучше. Подобные непродуманные действия Министерства здравоохранения несут, помимо прочего, серьёзные репутационные издержки не только для самого Министерства, но и для всей системы государственной власти нашей страны", - заключил депутат.

Напомним, комментируя изменение сроков получения второго компонента вакцины "Спутник V", в Минздраве сослались на заявление директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Гинцбурга, который подтвердил возможность удлинения интервала максимум до 90 дней. При этом стоит отметить, что в России, где разработана вакцина, интервал между получением двух компонентов составляет 21 день.

Ранее депутаты мажилиса резко раскритиковали ход вакцинации в Казахстане. Главным вопросом к главе Минздрава стала статистика по вакцинированным гражданам: Минздрав на начало мая говорил о более 1 млн вакцинированных, а второй компонент вакцины получили около 400 тыс. человек. Спикер палаты Нурлан Нигматулин обвинил Минздрав в эквилибристике со статистикой по ходу вакцинации.

Напомним также, что президент РК Касым-Жомарт Токаев ранее пригрозил главе Минздрава и правительству отставкой , если проблема с вакцинацией не будет разрешена в апреле.

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