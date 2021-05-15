В Мангистауской области ослабят карантин

АКТАУ. 14 МАЯ - Новое постановление Газиза Надуева, главного санитарного врача Мангистауской области, вышло 14 мая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима смогут работать продовольственные и непродовольственные крытые и открытые рынки, супермаркеты, гипермаркеты, торгово-развлекательные центры, торговые дома и сети, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, фитнес- и йога-центры, СПА-центры и бассейны, сообщает Lada.kz

Государственные органы, национальные компании, бизнес-центры и другие офисы должны обеспечить перевод 30% сотрудников на удалённый режим работы, и 70% - на очный.

Детские развлекательные центры в закрытых и открытых помещениях, такие как игровые площадки и аттракционы, могут работать при заполняемости не более 30%, но количество посетителей должно быть не более 50 человек. С заполняемостью до 30% могут работать кинотеатры, театры, концертные залы и филармонии. Объекты культуры могут проводить репетиции с присутствием не более чем 50 человек и с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Религиозные объекты допускается посещать при заполненности не более 30%, при этом посетители должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию с расчётом не менее четырёх квадратных метров на одного человека. Библиотеки и музеи можно посещать с соблюдением социального дистанцирования и шахматной рассадки.

Рестораны, кофейни, кафе и другие объекты общественного питания, располагающиеся в помещении, могут работать с 07.00 до 02.00 при заполняемости до 50%, но не более 50 мест. В этот же промежуток времени могут работать летние площадки. Открыться могут и стритфуды без посадочных мест. Столовые могут работать круглосуточно. Заведения должны соблюдать усиленный санитарно-дезинфекционный режим.

В банкетных залах допускается проводить поминки при заполняемости не более 30%, если количество не превышает 50 человек. Бильярдные, боулинги и компьютерные клубы могут работать при заполняемости не более 30%.

Постановление вступает в силу с ноля часов 17 мая.

По состоянию на 23.59 13 мая в Казахстане подтверждено 353 140 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2549 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Мангистауской области - 46.

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