В городах Казахстана жалуются на нехватку второго компонента вакцины "Спутник V"

УРАЛЬСК. 18 МАЯ - После выхода постановления главного санитарного врача РК о продлении срока получения второго компонента вакцины "Спутник V" с 21 дня до 45 дней изменились и сроки поставки вакцины в регионы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Уральске сложилась ситуация с недостатком второго компонента вакцины российского производства "Спутник V" для желающих привиться раньше 45 дней. Сейчас ожидается поставка очередной партии данного препарата. Как только вакцины поступят, в регионе продолжится вакцинация российским препаратом для тех, кто желает получить 2-й компонент после 21 дня. В данный момент составляем списки из числа тех, кто желает получить 2-й компонент", - сообщила "Уральской неделе" главный внештатный эпидемиолог ЗКО Алмагуль Мантакова.

Отмечается, что в поликлиниках сейчас делают прививку вакциной арабского производства "Hayat-Vax".

Данный препарат имеет хорошие отзывы своими низкими побочными эффектами. И срок между компонентами - от 14 до 28 дней. Особенно подходит для лиц пожилого возраста и лиц с хроническими заболеваниями", - отметила главный внештатный эпидемиолог области.

В ЗКО получили первый компонент вакцины 62 584 человека, оба компонента - 23 479 человек, это порядка 4%.

Между тем, по информации СМИ, о нехватки второго компонента также заявляют жители других городов РК.

Напомним: постановление об изменении срока получения второго компонента вакцины от коронавируса в РК вызвало шквал критики , после чего в Минздраве заявили, что казахстанцы при желании могут получить второй компонент через 21 день. Сегодня на заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин поручил Министерству здравоохранения четко определить интервалы между вакцинациями , а также реагировать на запросы и пожелания населения.

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