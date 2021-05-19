В Туркестанской области смягчают карантин

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ТУРКЕСТАН. 18 МАЯ - В Туркестанской области будут работать гипермаркеты, мини-маркеты, придомовые магазины, бани, аттракционы на открытом воздухе, бизнес-центры и объекты сферы услуг, ранее ограниченные в рабочем времени, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Аскар Искаков в ходе брифинга, также будет разрешено функционирование ранее запрещенных детских развлекательных центров. Игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях обслуживаются с 09.00 до 22.00 с заполнением на 30%.

Бильярд, боулинг и компьютерные клубы тоже начнут работать с пополнением на 30%. Время работы заведений общественного питания продлено с 22.00 до 24.00. В банкетных залах ресторанов выдано разрешение на проведение памятных мероприятий. Однако наполняемость - до 50%, не более 50 посадочных мест. Кроме того, если деятельность библиотек и музеев, театров, кинотеатров, концертных залов, филармоний раньше составляла до 20%, то согласно новому постановлению - 30%. А деятельность фитнес- и спортивно-оздоровительных центров продлена с 10.00 до 24.00", - сказал Аскар Бекболатович

В свою очередь, заместитель руководителя областного управления общественного здоровья Алтын Досанова остановилась на эпидемической ситуации в регионе.

С начала пандемии в Туркестанской области количество зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день составляет 5956. Количество выписанных - 5503, умерших - 52. за последние сутки зарегистрировано 17 человек с заболеваемостью КВИ. В настоящее время на лечении коронавирусной инфекцией находятся 598 человек, из них 508 - в инфекционном стационаре, 90 - в карантинном стационаре и 319 - на домашнем карантине. В Туркестанскую область с февраля поставлено 180 100 доз вакцины. На сегодняшний день - 178 379 человек получили вакцину с 1-м компонентом. Кроме того, с 22 февраля была проведена ревакцинация, всего было построено 43 083 человека", - сказала Алтын Мейрамбаевна.

Заместитель директора Палаты предпринимателей "Атамекен" Зухра Амирова сообщила, что в Туркестанской области более 150 предпринимателей работают над проектом Ashyq.

В Туркестанской области количество предпринимателей, подавших заявки на участие в проекте Ashyq, растет с каждым днем. По состоянию на 18 мая от предпринимателей Туркестанской области поступило 223 заявки. Из них 155 объектов работают с QR-кодом. По остальным заявкам проводится проверка соответствующих разрешительных документов, которые направляются для получения QR-кода", - сказал она.

По состоянию на 23.59 17 мая в Казахстане зарегистрировано 362 030 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1837 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Туркестанской области - 17.

Казахстана находится в "желтой" зоне по темпам распространения КВИ. В "красной" зоне находятся шесть регионов: Нур-Султан, Алматы, Западно-Казахстанская, Акмолинская, Атырауская и Карагандинская области.

С момента внедрения Ashyq выявлено 3256 посетителей с "красным" и "желтым" статусами, из них 1867 больных с положительным результатом ПЦР-теста и 1389 контактных лиц.

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