В Минздраве прокомментировали четыре смерти после вакциныот КВИ

НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - В ходе брифинга в СЦК вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала случаи гибели казахстанцев, незадолго до кончины прошедших вакцинацию от КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вице-министр подчеркнула, что все случаи находятся на контроле Минздрава.

Первый случай в Алматинской области, коллега наша, которая работала в городском родильном доме. Работа комиссии закончилась. Она имела хроническое заболевание сердца, состояла на диспансерном учете, но регулярно не наблюдалась, гипотензивные препараты не принимала. Также был комиссией проанализирован весь путь хранения вакцин, получения медицинской организацией и соблюдение всех санитарных норм. Результаты судебно-медицинского исследования готовы и, согласно окончательному заключению комиссии, учитывая, что данная вакцина не может вызвать вирусомию, именно у данного пациента при вскрытии не выявлены признаки вирусомии или органного поражения вирусами, именно вирусом коронавируса. А имелась хроническая патология сердца, которая явилась причиной летального исхода, связи с вакцинацией не установлено", - пояснила Гиният.

На текущий момент расследуются еще несколько случаев.

Второй случай - мужчина, который в Алматы врачом не наблюдался, на диспансерном учете не состоял, вакцинировался вторым компонентом в поликлинике города. У пациента наблюдалось повышенное артериальное давление, имелось заболевание сердца. По данному вопросу еще судебно-медицинская экспертиза не завершена, комиссия работает, поэтому заключения окончательного еще нет. Третий случай в Актюбинской области - у пациента по заключению комиссии управления здравоохранения Актюбинской области было хроническое заболевание - мерцательная аритмия, которая часто приводит к ишемическому инсульту. Связи с вакцинацией также не установлено. И четвертый случай на сегодняшний день - был на 12-й день как сделали второй компонент. Но здесь работает комиссия, мы дополнительно вам расскажем", - сказал вице-министр.

18 мая премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе заседания правительства поручил Министерству здравоохранения четко определить интервалы между вакцинациями, а также реагировать на запросы и пожелания населения.

По состоянию на 23.59 18 мая в Казахстане зарегистрировано 364 048 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2018 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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