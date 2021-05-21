Цой: В Казахстане не выявлен индийский штамм коронавируса

НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Сегодня на заседании сената парламента РК министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил, что в Казахстане не выявлен индийский штамм коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы проводим ежемесячно замеры и секвенирование вирусов. На данный момент в Казахстане индийские штаммы не выявлены. Но мы на ежемесячной основе проводим такие замеры, данная работа ведется", - сказал министр.

Он отметил, что все штаммы коронавируса, включая индийский, британский и другие, чувствительные к определению с помощью ПЦР-теста.

Сейчас нет прямых авиарейсов с Индией. Помимо этого, у нас есть постановление главного санитарного врача о том, что все прибывающие из Индии должны быть изолированы и находиться под медицинским наблюдением в течение 14 суток даже при наличии отрицательного ПЦР-исследования", - напомнил Цой.

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