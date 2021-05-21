В ВКО установят санпосты

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 20 МАЯ - Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Восточно-Казахстанской области. На всей территории региона ограничительные меры продлены с 24 мая по 6 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Акиматам и заинтересованным ведомствам поручено обеспечить работу:

2 санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних границах Восточно-Казахстанской области со стороны Алматинской области;

1 санитарного поста для контроля за въездом/выездом на внешних границах Восточно-Казахстанской области со стороны Карагандинской области;

4 санитарных постов на автопереходах через госграницу Казахстана в пунктах пропуска "Ауыл", "Уба", "Бахты", "Майкапчагай" (Шемонаихинский, Бородулихинский, Урджарский, Зайсанский районы - по одному) в соответствии с "Ограничительными мерами в пунктах пропуска через государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах", утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан.

Также установлен запрет на въезд/выезд граждан на/с территорию(-и) области, кроме сотрудников организаций жизнеобеспечения населения, медицинских, правоохранительных, аварийных служб и других, жителей, выезжающих по медпоказаниям и т.п.

При этом прибывающим из красной зоны при пересечении постов нужна справка об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 или электронная версия паспорта вакцинации.

Постановление вступает в силу с 23 мая.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

По состоянию на 23.59 19 мая 2021 года в Казахстане зарегистрирован 366 481 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2433 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в ВКО - 85.

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